Wasona: un cours de toki pona

Partie 1: premiers pas!
Parler des animaux, des gens, des lieux, et des activités. Apprenez vos 40 premiers mots ! À la fin de cette partie, vous lirez une petite histoire.
introduction
C'est quoi, le Toki Pona ? C'est quoi Wasona ?
C'est quoi, le Toki Pona ? C'est quoi Wasona ?
leçon 1 : prononciation
Apprenez à lire le toki pona en alphabet latin !
leçon 2 : deux systèmes d'écriture
Apprenez à lire le 'sitelen pona' !
leçon 3 : phrases simples
Apprenez li, e, soweli, waso, pipi, kasi, moku, lukin, sona !
leçon 4 : adjectifs
Apprenez suli, lili, pona, ike, wawa, suwi !
leçon 5 : parties du discours
Apprenez à propos des noms, verbes, et adjectifs !
leçon 6 : pronoms
Apprenez ni, mi, sina, ona !
leçon 7 : noms propres
Apprenez nimi, jan, sitelen, toki, ma, tomo !
leçon 8 : prépositions
Apprenez weka, pana, kama, awen, tawa, lon, tan !
leçon 9 : activités
Apprenez utala, lape, musi, nasa, kalama, wile, ken, alasa !
leçon 10 : entracte 1
Lisez votre première histoire en toki pona !
Partie 2: on continue !
Parler de la maison, des matériaux, de la société, et des sentiments. Apprenez 39 nouveaux mots ! À la fin de cette partie, vous lirez un dialogue.
leçon 11 : chez soi
Apprenez ilo, lipu, poki, supa, lupa, len, open, pini, jo, ijo !
leçon 12 : requêtes
Apprenez o!
leçon 13 : éléments
Apprenez kon, telo, ko, kiwen, seli, lete, sewi !
leçon 14: négation
Apprenez ala !
leçon 15 : 'avec' et 'comme'
Apprenez sama, kepeken, leko, ante, pali!
leçon 16: société
Apprenez kulupu, nasin, esun, mani, moli, mute !
leçon 17: questions
Apprenez anu, seme !
leçon 18 : sentiments
Apprenez pilin, jaki, monsuta, pakala, a !
leçon 19 : entracte 2
Lisez un dialogue en toki pona !
Partie 3: pour finir !
Parler du temps, de l’espace, des nombres, des couleurs, et bien plus ! Finissez d’apprendre les 131 mots de ce cours !
leçon 20 : temps
Apprenez la, tenpo, sike, mun, suno, sin, poka !
leçon 21 : nature
Apprenez akesi, kala, pan, kili, soko, misikeke, namako !
leçon 22 : des chats trop mignons
Apprenez pi !
leçon 23 : lieux
Apprenez pi, selo, insa, monsi, sinpin, anpa!
leçon 24 : corps
Apprenez sijelo, luka, noka, lawa, kute, uta, nena, palisa, linja !
leçon 25 : nombres
Apprenez nanpa, wan, tu, ale, kipisi!
leçon 26 : amour et identité
Apprenez olin, unpa, mama, mije, meli, tonsi, en !
leçon 27 : couleurs
Apprenez kule, walo, pimeja, laso, loje, jelo, kin !
leçon 28 : meuh !
Apprenez taso, n, mu, pu, ku, kijetesantakalu!
leçon 29 : entracte 3
Écoutons une chanson !
Foire aux questions !
Quelques détails qu’il n’est pas nécessaire de connaître, mais qui peuvent vous intéresser !
- FAQ : Existe-il d’autres cours de toki pona ?
- FAQ : La prononciation du toki pona dépend-elle de chaque locuteur ?
- FAQ : Comment écrire le sitelen pona à la machine ?
- FAQ : Quel est le troisième système d’écriture du toki pona le plus populaire ?
- FAQ : Est-ce que ‘li’ signifie ‘être’ ?
- FAQ : Quel est mon nom en toki pona ?
- FAQ : En sitelen pona, les noms propres sont très longs. Comment faire pour les raccourcir ?
- FAQ : Est-ce que je dois apprendre les noms des langues et des pays ?
- FAQ : Est-ce que la phrase ‘jan li toki Inli’ est bizarre ?
- FAQ : Existe-il d’autres préverbes ?
- FAQ : Comment dire ‘faire’ ?
- FAQ : Comment parler de nombres plus grands ?
- FAQ : Quels sont les autres mots rares que je pourrais rencontrer ?