Wasona: un cours de toki pona

Partie 1: premiers pas!

Parler des animaux, des gens, des lieux, et des activités. Apprenez vos 40 premiers mots ! À la fin de cette partie, vous lirez une petite histoire.

Partie 2: on continue !

Parler de la maison, des matériaux, de la société, et des sentiments. Apprenez 39 nouveaux mots ! À la fin de cette partie, vous lirez un dialogue.

Partie 3: pour finir !

Parler du temps, de l’espace, des nombres, des couleurs, et bien plus ! Finissez d’apprendre les 131 mots de ce cours !

Foire aux questions !

Quelques détails qu’il n’est pas nécessaire de connaître, mais qui peuvent vous intéresser !